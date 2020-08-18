39 пациентов с коронавирусом скончались в Кузбассе на 18 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще два кузбассовца, у которых ранее выявили коронавирус, скончались в Кузбассе. Теперь число случаев заболевания с летальным исходом достигло 39.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Кузбассе выросло число умерших пациентов, у которых ранее врачи диагностировали коронарвирус.

- Скончались два пациента: у мужчины 1961 года рождения из Новокузнецка на фоне сахарного диабета развилась двусторонняя субтотальная пневмония, - сообщает оперативный штаб. - У мужчины 1948 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

В общей сложности в регионе умерли 39 человек с коронавирусом.

Отметим также, что на утро 18 августа в Кузбассе зафиксирован еще 91 случай заболевания коронавирусам. Сейчас число заболевших достигло 5306 человек. Из них 1713 находятся в инфекционных стационарах региона, а 3554 выздоровели и выписаны из больниц.