За сутки в Кузбассе 91 человек заразился коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперативного штаба области, на утро 18 августа еще у 91 человека выявлена новая коронавирусная инфекция. Заболевшие появились в 15 территориях.

Всего с начала пандемии, считая последние случаи, заразились 5306 человек. Также стало известно, что 55 пациентов выписаны из больниц - их тесты показали отрицательные результаты. Всего с середины марта в области выздоровели 3554 человека.

К сожалению, выросло число умерших. Как рассказали в оперштабе, у мужчины 1961 года рождения на фоне сахарного диабета развилась двусторонняя субтотальная пневмония. Он проживал в Новокузнецке. У мужчины 1948 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Сейчас медицинскую помощь в регионе получают 1713 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7243 человека.