Новые больные коронавирусом появились в 15 территориях Кузбасса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе вновь значительно выросло число заболевших коронавирусом. Так, на утро 18 августа в регионе зафиксирован сразу 91 новый случай заболевания COVID-19. Треть из них - в одном из городов.

Больше всего новых случаев заболевания коронавирусом медики выявили в Новокузнецке: здесь заболели сразу 32 человека. В общей сложности число заболевших достигло 1208 человек.

На втором месте по числу новых заболевших - Киселевск: врачи диагностировали COVID-19 у 14 пациентов, и теперь общее число заболевших достигло 142 человек.

В Прокопьевске сразу у 12 горожан подтвердился страшный диагноз. С начала же марта здесь заболели 144 человека.

Еще у 10 жителей Кемерова выявили коронавирус, и теперь общее число заболевших в областном центре составляет 1287 человек.

В Анжеро-Судженске общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 229 человек, у пятерых из них диагноз подтвердился на утро 18 августа.

В Междуреченске список заболевших пополнился на четыре человека, и теперь число заболевших достигает 839 человек.

В Беловском и Таштагольском муниципальных районах - по три новых заболевших. Общее же число - 59 и 66 человек соответственно.

В Белове диагноз подтвердился у двух человек, в общей сложности здесь выявлены 255 заболевших коронавирусом.

По одному новому заболевшему в Ленинске-Кузнецком, Тайге, а также Кемеровском, Прокопьевском, Промышленновском и Юргинском муниципальных округах.

Напомним также, что утром 18 августа стало известно о 55 выздоровевших пациентах, и теперь их общее число составляет 3554 человека. Также стало известно о двух случаях летального исхода среди тех, у кого ранее выявили коронавирус.