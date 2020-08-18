Двух детей и шестерых взрослых спасли из горящего дома в Новокузнецке. ФОТО: vk.com, "Инцидент Новокзунецк"

Двух детей и троих взрослых вывели пожарные из горящей квартиры в Новокузнецке. ЧП произошло на улице Мичурина. Еще трех человек спасли с верхних этажей.

Был ранний вечер, когда в одной из квартир многоэтажного дома по улице Мичурина, что в Новокузнецке, начался пожар. Жители дома тут же сообщили об этом диспетчеру пожарной охраны, и уже через несколько минут 12 человек и четыре единицы техники прибыли на место.

- На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из окна четвертого этажа шел дым, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Одновременно пожарные приступили к тушению огня и спасению людей. Как оказалось, в горящей квартире находились два маленьких ребенка и трое взрослых. Всех их удалось вывести на улицу и передать медикам. Кроме того, потребовалась помощь и жителям верхних этажей. Трех человек пожарные также вывели на свежий воздух.

- В результате пожара обгорела мебель, микроволновая печь на площади два квадратных метра, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Сейчас специалисты устанавливают точную причину произошедшего, в качестве одной из версий рассматривают нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.