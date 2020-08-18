Новокузнецк стал лидером по числу заболевших COVID-19 за сутки

Новокузнецк стал лидером по число заболевших COVID-19 за сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки лидером среди территорий Кузбасса по числу заболевших COVID-19 стал Новокузнецк. Об этом сообщает оперштаб области.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 91 случай заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 32, Киселевск - 14, Прокопьевск - 12, Кемерово - 10, Анжеро-Судженск - пять, Междуреченск - четыре, по три - в Беловском и Таштагольском районах, два - в Белове, еще по одному - в Ленинске-Кузнецком, Тайге, Кемеровском, Прокопьевском, Промышленновском и Юргинском муниципальных округах.

Также стало известно, что двое пациентов скончались. У жителя Новокузнецка 1961 года рождения на фоне сахарного диабета развилась двусторонняя субтотальная пневмония. У жителя Белова 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Также стало известно, что выздоровели 55 пациентов за сутки, а всего с начала пандемии - 3554 человека. В больницах остаются 1713 человек, еще 7243 - на обязательной изоляции.