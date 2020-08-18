В Кемерове за день проверили 511 единиц транспорта на соблюдение масочного режима. Фото: Администрация города Кемерово

В Кемерове за день контролеры проверили 437 объектов потребительского рынка и 511 единиц транспорта. Целью стало выявление нарушителей масочного режима.

Контрольные группы, в которые входят полицейские, представители Роспотребнадзора, правительства Кузбасса и администрации города, продолжают проверку соблюдения противоэпидемических мер.

За прошедший день было оформлено 38 протоколов об административном правонарушении. Кроме того, в ежедневные рейды выходят специалисты теруправлений, которые проводят разъяснительную работу с сотрудниками организаций и горожанами.

- Напомним, за несоблюдение ограничительных мер предусмотрены штрафы: для граждан - от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, - добавили в мэрии.