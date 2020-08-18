Сломана челюсть, выпал глаз: В Новокузнецке живодеры поиздевались над котенком. Фото: НГОО ОЗБЖ "Кот и Пес", г. Новокузнецк/ vk.com

В Новокузнецке живодеры поиздевались над беззащитным котенком так, что теперь несчастного малыша не узнать - у него сломана челюсть и выпал глаз. Сейчас животному пытаются помочь волонтеры.

«Опять Ильинка... опять черный кот... опять издевательства... опять сломана челюсть и выбит глаз. Это уже не совпадение! Это живодерство!!!!» - написали активисты в сообществе зоозащитников в соцсетях. - Экстренно отвезли кота в клинику, сегодня планируется операция.

Волонтеры отмечают, что это не первый такой случай. В общественную организацию уже приносили кота Петрушу, который тоже остался без глазика по вине жестоких людей. Зоозащитники просят всех неравнодушных оказать посильную помощь новому малышу, который сейчас нуждается в операции и уходе.