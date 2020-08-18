7-летняя девочка сбежала от родителей и брата в кузбасском городе Фото: Кирилл ЧАЩИН

Старший брат следил за младшими детьми, пока родителей не было дома. Когда же взрослые вернулись домой, оказалось, что их дочь пропала.

ЧП произошло в Бабанаково, микрорайоне города Белово. Здесь около 10 часов утра родители уехали из дома, оставив на попечении 14-летнего сына младших детей. Когда же они вернулись домой, оказалось, что 7-летней дочки нет дома. Старший брат не знал, где находится его сестра, и тогда родители бросились на розыск ребенка.

Поиски завершились неудачей: девочку не смогли найти. Тогда родители обратились за помощью в полицию. Тут же стражи порядка развернули поисковую операцию, и уже в 17.45 разыскали школьницу. Как оказалось, она ушла вместе с подружками на одну из соседних улиц, заигралась и совершенно забыла о времени.

- Полицейские вернули несовершеннолетнюю законным представителям и провели с ней и с ее родителями профилактическую беседу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.