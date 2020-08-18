Средний уровень заработной платы в Кузбассе превысил 42 тысячи рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Кемеровостат опубликовал данные о среднемесячном размере заработной платы в Кузбассе за первое полугодие 2020 года. Он превысил 42 тысячи рублей.

Эксперты Кемеровстата опубликовали данные о заработной плате в регионе за шесть месяцев текущего года. Она составила 42 215 рублей, что на два процента больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Больше всего за отчетный период была средняя зарплата у работников таких сфер, как: «Научные исследования и разработки» - 62 327 рублей, «Добыча угля» - 58 959 рублей, «Добыча металлических руд» - 56 485 рублей, «Производство металлургическое» - 56 207 рублей, «Производство кокса и нефтепродуктов» - 54 735 рублей, «Деятельность финансовая и страховая» - 53 366 рублей, «Производство химических веществ и химических продуктов» - 53 111 рублей, «Производство, передача и распределение электроэнергии» - 50 814 рубля, «Ремонт и монтаж машин и оборудования» - 49 655 рублей.

Самые низкие зарплаты были в сферах: «Производство кожи и изделий из кожи» - 9911 рублей, «Производство одежды» - 13 833 рубля, «Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации» - 16 746 рублей, «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - 21 542 рубля, «Производство древесины и изделий из дерева и пробки» - 22 364 рубля, «Производство мебели» - 24 103 рубля, «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» - 24 875 рублей.