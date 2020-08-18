Кузбассовцев предупреждают о резком ухудшении погоды Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Последний жаркий день заканчивается в Кузбассе. В ближайшие дни жителей региона ждет лишь непогода.

Жара окончательно покинула Кузбасс, и погода разворачивается от лета к осени. Уже в среду, 19 августа, ночная температура опустится до +11 градусов, а дневная в самом жарком районе региона не превысит +26... +27 градусов. В большинстве же районов будет прохладнее: около +22.

- Из районов Среднего Урала на Западную Сибирь движется циклон, а вместе с ним - серии холодных атмосферных фронтов. Именно они несут в Кузбасс похолодание, ливневые грозовые дожди, кое-где - с градом, - отметил пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. - Днем в среду ожидаем до +22… +25 градусов, в последующие дни - понижение температуры. Особенно это будет заметно по ночам, когда столбики термометров будут опускаться до +8 градусов.