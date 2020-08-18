Как пройдут школьные линейки 1 сентября в Новокузнецке

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, как у школьников будут проходить праздничные линейки 1 сентября. Сам образовательный процесс начнется в очной форме.

-В День знаний праздничные линейки по традиции пройдут на открытом воздухе, но – по особому графику, для разных классов. Педагоги обязаны будут находиться в масках, дети смогут использовать средства индивидуальной защиты по желанию, - сообщил градоначальник в своем Instagram.

Также он отметил, что из-за угрозы распространения коронавируса порядок ведения образовательного процесса изменится, и родители должны быть к этому готовы. Так, сейчас в школах прорабатываются графики уроков и перемен, проветривания помещений, посещений учениками уроков физкультуры и лабораторий. Также принято решение, что дети большую часть времени будут заниматься в одном кабинете.

-В связи с этим, возможно, будут изменения в графиках перемен, питания детей. Все это делается для того, чтобы школьники как можно меньше пересекались внутри классов между собой и между классами, - добавил Сергей Кузнецов. - Наша главная задача – организовать рабочий процесс так, чтобы он был удобен и безопасен не только для детей, но и для педагогов.