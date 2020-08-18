Председатель новокузнецкого горсовета досрочно сложил полномочия. ФОТО: пресс-служба Новокузнецкого городского совета народных депутатов

В Новокузнецке 18 августа прошло очередное собрание Совета народных депутатов. На нем депутаты проголосовали за досрочное сложение полномочий своего председателя.

Одним из вопросов, который рассматривался на очередном заседании горсовета, стало досрочное сложение полномочий председателя Совета народных депутатов Олега Масюкова. Он возглавлял совет с 2016 года, однако 18 августа депутаты проголосовали за его досрочное прекращение выполнения обязанностей.

- Олег Масюков воспользовался правом о досрочном сложении полномочий и подал соответствующее заявление. Члены горсовета его одобрили, - прокомментировали в пресс-службе.

Исполнять обязанности председателя горсовета будет Игорь Погребняк. ФОТО: пресс-служба Новокузнецкого городского совета народных депутатов

С 21 августа временно исполнять обязанности председателя совета народных депутатов будет Игорь Погребняк, который сейчас является заместителем председателя. В дальнейшем будет выбран новый председатель, однако на настоящий момент пока ни одной кандидатуры не выдвинуто.