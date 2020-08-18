Россельхозбанк составил рейтинг федеральных округов по востребованности сельской ипотеки

Основной темой мероприятий визита стала реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ), которая стартовала в 2020 году. В совещании о ходе реализации КРСТ принял участие Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов. Банк проанализировал собственную статистику по ипотечным кредитам, оформленным в рамках КРСТ, и составил рейтинг федеральных округов по востребованности сельской ипотеки.

В период с января по август 2020 года по всей стране Россельхозбанк выдал более 14 тысяч кредитов по программе КРСТ на сумму свыше 28 млрд. рублей.

В расчетах учитывались 42 региона, в каждом из которых за данный период было оформлено не менее 100 ипотечных кредитов по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

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