Россельхозбанк запускает онлайн-продажу монет на фоне роста спроса на инвестиции в драгметаллы

С начала года прослеживается тенденция по повышенному интересу к данному продукту со стороны клиентов РСХБ, как к одному из способов управления капиталом, и данная платформа позволит в режиме онлайн заказывать монеты в любой точке присутствия Банка.

«Мы активно развиваем направление по работе с драгоценными металлами и, в частности, продуктовый ряд по инвестиционным и памятным монетам. В июле спрос на монеты из золота и серебра увеличился практически вдвое по сравнению с началом года. Сейчас онлайн-продажи осуществляются в рамках пилотного проекта, а в перспективе будет запущен полноценный интернет-магазин инвестиционных и памятных монет из драгоценных металлов, что позволит открыть дистанционную продажу в дополнение к 927 офисам Банка по всей России», — заявил Сергей Фетисов, Директор Департамента операций на финансовых рынках РСХБ.

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