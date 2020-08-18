В Кузбассе прохожие проходили мимо мужчины с приступом эпилепсии. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кузбассе прихожие проигнорировали мужчину, который потерял сознание на улице после приступа эпилепсии. Помощь подоспела от сотрудников ГИБДД.

Трагедия едва не случилась в Белове. В полицию поступило сообщение о том, что в центре города, на пересечении улиц Юбилейной и Ленина на пешеходном переходе лежит мужчина. К месту происшествия был направлен ближайший экипаж ГИБДД. Также сообщение было передано диспетчеру скорой медицинской помощи.

До приезда экипажа никто из прохожих и автомобилистов пострадавшему не помог. Прибывшие на место инспекторы ДПС ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Беловский» лейтенант полиции Андрей Солдаткин и лейтенант полиции Станислав Гладких оказали беловчанину первую доврачебную помощь, а после подоспели и медики, которые привели мужчину в чувство.

-Сотрудники скорой помощи отметили, что благодаря действиям полицейских удалось избежать негативных последствий для здоровья беловчанина, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время руководством межмуниципального отдела МВД России «Беловский» решается вопрос о поощрении отличившихся сотрудников.