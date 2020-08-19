Кузбассовец катался на велосипеде по отделению полиции и бранился Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Неадекватное поведение в отделе полиции и нецензурная брань могут дорого стоить жителю Кузбасса. За свои выходки в скором времени он предстанет перед судом.

В апреле 2020 года 35-летний житель Белова, будучи нетрезвым, зашел к своему знакомому, чтобы забрать велосипед. На дворе стояла ночь, хозяина дома не оказалось, поэтому супруга не стала пускать незваного гостя. Но тот был настойчив: стучался в двери и требовал отдать велосипед. Тогда женщина обратилась в полицию.

Когда стражи порядка прибыли на место, хозяйка дома передала им велосипед. Те, взяв двухколесную технику, вместе с нетрезвым полуночным гостем отправились в отдел полиции для разбирательства. Там беловчанин осмотрел велосипед, обнаружил какую-то неисправность и обвинил в этом полицейских. А потом сел на велосипед и стал кататься на нем по коридору. Когда стражи порядка попытались успокоить мужчину, он стал оскорблять представителей власти нецензурной бранью.

- Материалы об оскорблении были переданы в следственные органы. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал., - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.