Комиссию по наградам создали кузбасские власти. ФОТО: пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому в регионе будет работать комиссия по наградам.

Комиссия по наградам при губернаторе Кемеровской области - Кузбасса является консультативным органом. Ее задача - принимать участие в решении вопросов о вручении областных наград или же лишении того или иного человека награды. Председателем комиссии является Ольга Турбаба, заместитель губернатора Кузбасса по внутренней политике.

Примечательно, что решения этого органа носят рекомендательный характер для губернатора. Они обязательно оформляются протоколом, а заседания, на которых члены комиссии голосуют за представление к награде, проводятся очно.

Отметим также, что этим же документом предыдущее положение от 27 июня 2011 года о комиссии по наградам признается утратившим силу.