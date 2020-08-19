Гастролерша из Новосибирска ограбила магазин в Новокузнецке Фото: Екатерина РОМАНОВА

Кроссовки стоимостью 5800 рублей пыталась украсть жительница Новосибирска в спортивном магазине в Новокузнецке. Далеко уйти с добычей ей не удалось.

31-летняя женщина пришла вечером в один из сетевых спортивных магазинов, расположенных на улице ДОЗ. Она ходила по рядам, рассматривала товар, а потом взяла и положила в свой рюкзак пару кроссовок стоимостью 5800 рублей. Женщина направилась к кассам и хотела пройти, не оплатив покупку, но это ей сделать не удалось.

Как оказалось, все действия женщины зафиксировала система видеонаблюдения, и на выходе из магазина даму уже встречал работник торгового зала, а вместе с ним и бойцы Росгвардии. Позже женщина призналась, что планировала продать кроссовки в своем родном городе.

- Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание предусматривает до десяти лет лишение свободы, - отметили в пресс-службе Управления Росгвардии РФ по Кемеровской области.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам правоохранительных органов.