Мэр Кемерова рассказал о строительстве спортплощадки в Лесной Поляне. ФОТО: пресс-служба администрации Кемерова

В скором времени в жилом районе Лесная Поляна появится новая спортивная площадка. О том, как продвигаются работы по ее строительству, рассказал глава города Илья Середюк.

Новая спортивная площадка расположилась на Осеннем бульваре. Согласно проекту, здесь разместятся поля, на которых спортсмены разного возраста смогут играть в футбол, баскетбол и волейбол. Кроме того, на спортплощадке предусмотрена зона с уличными тренажерами. Смогут заниматься здесь и поклонники настольного тенниса и шахмат – для этого также созданы все условия.

До завершения работ осталось совсем немного. ФОТО: пресс-служба администрации Кемерова

- Застройщик выполнил работы по укладке резинового покрытия, освещению, далее последует устройство ограждения и установка оборудования, - отметил глава города Кемерово Илья Середюк на своей страничке в социальных сетях.