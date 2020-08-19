Судебные приставы ловили должников на кузбасской трассе. Фото: УФССП России по Кемеровской области

В Кузбассе судебные приставы провели совместный рейд с сотрудниками ГИБДД по выявлению должников. Он прошел на трассе Кемерово - Ленинск-Кузнецкий.

В регионе прошел рейд «Мобильный розыск» с участием приставов и сотрудников Госавтоинспекции. В рамках мероприятия на автомагистрали был установлен мобильный пункт, в котором сотрудники ГИБДД вычисляли должников с помощью специальной программы, а приставы проверяли владельцев автомобилей по «Банку данных исполнительных производств».

За несколько часов было проверено 90 транспортных средств, из них 10 автомобилей были арестованы за долги владельцев. Их предварительная стоимость составила 2,5 миллиона рублей. Одно транспортное средство было изъято с места проведения рейда. 32 должника оплатили задолженность на месте с помощью платежного терминала на общую сумму 211 тысяч рублей.

- Теперь у каждого владельца арестованного имущества есть 10 дней для оплаты долга, иначе оно будет передано на реализацию, средства от которой будут направлены на погашение задолженности, - сообщили в УФССП России по Кемеровской области.