В Кузбассе следователи наградили мужчину за спасение тонущего ребенка. Фото: СУ СК России по Кемеровской области

Сотрудники Следственного комитета Кузбасса наградили мужчину, который спас тонущего 9-летнего мальчика. Инцидент произошел в начале июля на Красном озере в Кемерове.

3 июля днем следователям поступило сообщение о том, что на Красном озере утонули 40-летний мужчина, его 45-летняя сожительница и 9-летняя девочка. Мальчика - ее ровесника - удалось спасти. Героем оказался кемеровчанин Андрей Михайлов.

Как было установлено позднее, 24-летний парень, услышав крики ребенка о помощи, не задумываясь бросился к нему на помощь. Он вытащил мальчика из воды и вернулся, чтобы помочь остальным, однако смог со дна поднять только женщину, которая уже не подавала признаков жизни. Позже прибывшие на место спасатели обнаружили тела мужчины и девочки.

Во время награждения Андрей Михайлов рассказал следователям, что действовал тогда без раздумий - просто побежал на крик, а также переживает, что не смог помочь остальным.

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