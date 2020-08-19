За сутки в Кузбассе 92 человека заразились коронавирусом

Оперштаб опубликовал данные о ситуации с коронавирусом в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперативного штаба области, на утро 19 августа еще у 92 человек выявлена новая коронавирусная инфекция. Таким образом, общее число заболевших достигло 5398 человек.

Также стало известно, что 118 пациентов выписаны из больниц - их тесты показали отрицательные результаты. Всего с середины марта в области выздоровели 3672 человека.

К сожалению, выросло число умерших. Как рассказали в оперштабе, скончалась одна пациентка: у женщины 1953 года рождения из Таштагола на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Сейчас медицинскую помощь в регионе получают 1686 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6797 человек.