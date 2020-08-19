Оперштаб назвал территории с новыми заболевшими коронавирусом в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

Медики выявили новые случаи заболевания коронавирусом в Кузбассе. По данным на утро 19 августа, еще у 92 жителей региона тесты на COVID-19 дали положительный результат.

За прошедшие сутки больше всего новых случаев заболевания зафиксировано в Кемерове: сразу у 17 жителей города медики обнаружили коронавирус.Также 12 человек заболели в Междуреченске, в Белове – 10, в новокузнецке – девять, в Осинниках – семь – в Анжеро-Судженске – пять. Еще по четыре случая выявленов Калтане, Прокопьевске и Юрге, по три – в Березовском и Мысках, по два – в Ленинске-Кузнецком, Гурьевском и Крапивинском округах, Таштагольском и Яйском районах, по одному заболевшему — в Краснобродском, Беловском районе, Топкинском и Юргинском муниципальных округах.

Всего на утро 19 августа в регионе выявлены 5398 заболевших коронавирусом. Из них 3672 - уже выздоровели и находятся дома. При этом о последних 118 случаях стало известно на утро 19 августа. Еще 1686 пациентов находятся в инфекционных стационарах региона и получают необходимую медицинскую помощь.В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6797 человек.