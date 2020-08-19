Число умерших от коронавируса вновь выросло Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро среды, 19 августа, стало известно о том, что еще одна пациентка скончалась от коронавируса в Кузбассе. Об этом сообщил оперативный штаб области.

Как сообщили в оперативном штабе области, у женщины 1953 года рождения из Таштагола на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Всего за минувшие сутки заразились 92 человека, 118 пациентов выписаны.

Сейчас 1686 человек остаются под наблюдением врачей. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6797 человек.