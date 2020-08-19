С 19 августа в Кузбассе восстанавливается движение пригородных поездов. Фото: АО "Кузбасс-Пригород"

В Кузбассе с 19 августа восстанавливается дивжение пригородных поездов. К своему прежнему расписанию вернутся девять электричек.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, девять пригородных электропоездов по направлениям Тайга - Томск и Новокузнецк - Артышта-2 начинают работу в соответствии с заказом министерства транспорта Кузбасса.

В частности, восстанавливается движение пригородных поездов:

- № 6082 сообщением Тайга - Томск-2, ежедневное курсирование, отправление - в 4.47, прибытие - в 7.09;

- № 6081 сообщением Томск-2 - Тайга, ежедневное курсирование, отправление - в 8.23, прибытие - в 10.51;

- № 6084 сообщением Тайга - Томск-1, курсирование по субботам и воскресеньям, отправление - в 6.11, прибытие - в 8.14;

- № 6085 сообщением Томск-2 - Тайга, курсирование по субботам и воскресеньям, отправление - в 13.51, прибытие - в 16.11;

- № 6088 сообщением Тайга - Томск-2, ежедневное курсирование, отправление - в 14.25, прибытие - в 16.42;

- № 6087 сообщением Томск-2 - Тайга, ежедневное курсирование, отправление - в 17.50, прибытие - в 20.16;

- № 6090 сообщением Тайга - Томск-1, курсирование по субботам и воскресеньям, отправление - в 16.46, прибытие - в 19.03;

- № 6941 сообщением Новокузнецк - Артышта-2, ежедневное курсирование, отправление - в 12.36, прибытие - в 14.59;

- № 6942 сообщением Артышта-2 - Новокузнецк, ежедневное курсирование, отправление - в 15.19, прибытие - в 17.41.

Пригородная компания «Кузбасс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки заранее с учетом изменений в расписании.