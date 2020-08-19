Кузбассовцы смогут задать вопрос заместителям губернатора на прямой линии Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жители Кузбасса смогут задать вопрос заместителям губернатора, руководителям структурных подразделений администрации правительства Кузбасса, исполнительных органов государственной власти по телефонам прямой линии. Это можно сделать с 24 по 28 августа.

Время работы прямых линий - с 15.00 до 17.00. На вопросы будут отвечать:

24 августа (понедельник) - Олег Сергеевич Токарев - начальник департамента угольной промышленности администрации правительства Кузбасса - тел.: 8 (384-2) 58-21-08

25 августа (вторник) - Андрей Владимирович Ариткулов - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса - тел.: 8 (384-2) 36-33-78

26 августа (среда) - Сергей Игоревич Алексеев - заместитель губернатора Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма) - тел.: 8 (384-2) 58-36-46

26 августа (среда) - Михаил Васильевич Малин - министр здравоохранения Кузбасса - тел.: 8 (384-2) 36-42-84

27 августа (четверг) - Вероника Валерьевна Трихина - начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса - тел.: 8 (384-2) 58-65-31

28 августа (пятница) - Алексей Сергеевич Гришин - министр труда и занятости населения Кузбасса - тел.: 8 (384-2) 35-41-60.