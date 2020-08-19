Россельхозбанк снижает первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15 процентов

Россельхозбанк снижает первоначальный взнос по программе «Ипотека с господдержкой 2020». С 18 августа 2020 года клиенты Банка смогут получить льготный кредит по привлекательной ставке 5,9% годовых и с первоначальным взносом от 15%.

Ставка по кредиту сохраняется на весь срок кредита и не зависит от размера первоначального взноса.

Подать заявку и оформить ипотеку по улучшенным условиям кредитования можно до 1 ноября 2020 года в 927 отделениях Банка по России, а также в офисах партнеров РСХБ.

Ознакомиться с полными условиями выдачи ипотечного кредита, и в том числе получить подробную информацию о партнерах РСХБ - девелоперских компаниях, можно в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте АО «Россельхозбанк».

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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