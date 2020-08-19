В Кемерове в трех районах прошли масочные рейды. Фото: Администрация города Кемерово

В Кемерове за вторник, 18 августа, в трех районах прошли масочные рейды. По результатам проверок контролеры составили 15 протоколов на нарушителей.

В ходе рейдов было проверено 429 объектов потребительского рынка и 365 единиц общественного транспорта на соблюдение противоэпидемических мер. Контрольные группы работали на трех остановках: «Железнодорожный вокзал», «Универсам № 2» и «Драмтеатр». Также магазины и торговые центры проверяли в Рудничном, Кировском и Заводском районах. На нарушителей составлено 15 протоколов об административных правонарушениях.

- За несоблюдение ограничительных мер предусмотрены штрафы: для граждан - от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей.