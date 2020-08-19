В Кузбассе 16 беременных и пять родильниц инфицированы коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе инфицированными коронавирусом оказались 16 беременных женщин и пять рожениц. Заболевание протекало у них в легкой форме.

Главный акушер-гинеколог области Ирина Ушакова рассказала, сколько женщин, ожидающих малыша, пополнило региональную статистику по коронавирусу.

- По состоянию на сегодняшний день - 21 пациентка акушерского профиля (из них 16 беременных, 5 родильниц) инфицирована COVID-19. К счастью, все они переносят болезнь в легкой бессимптомной форме, - сообщает специалист.

По словам Ирины Ушаковой, женщины получают все необходимое лечение в инфекционных больницах и акушерских стационарах. Из 21 заболевшей 18 уже выписаны.

Она также добавила, что поначалу считалось, что рожденные от заболевших мам малыши являются здоровыми. Однако впоследствии случаи заболевания коронавирусом начали фиксировать и среди новорожденных. Что касается самих будущих мам, то до лета среди них заболевание не фиксировалось вообще.