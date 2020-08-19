Кемеровчанка заподозрила родственника в интимной беседе с детьми и зарезала его Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Кемерова заподозрила пожилого родственника в том, что он ведет с ее малолетними детьми беседы на интимные темы, и зарезала его. Экспертиза признала женщину вменяемой.

Как установили следователи, в январе 29-летняя жительница Кировского района областного центра вместе с 62-летним родственником распивала дома алкоголь. После окончания застолья она направилась на кухню приготовить ужин, а мужчина остался в комнате в компании двух малолетних девочек.

В какой-то момент женщине показалось, что родственник ведет с малышками разговор на интимные темы. Тогда она вывела детей в другую комнату, а сама схватилась за нож и несколько раз ударила гостя в грудь. Как раз в это время домой вернулся супруг женщины, он отобрал орудие преступления и вызвал скорую помощь.

- Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевшего, вызвали следственно-оперативную группу. Со следствием женщина сотрудничала, однако вину не признала, заявив, что находилась в момент совершения преступления в состоянии аффекта, - рассказали в СУ СКР по Кемеровской области.

Однако проведенная экспертиза показала, что женщина отдавала себе отчет в действиях и могла ими руководить.

Суд, рассмотрев все материалы дела, назначил кемеровчанке 4 года 11 месяцев колонии. Туда она отправится после того, как младшему ребенку исполнится 14 лет.