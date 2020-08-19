Россельхозбанк меняет режим работы дополнительных офисах в г. Мариинске, г. Киселевске и р.п. Яшкино

С 19 августа 2020 года Дополнительные офисы Кемеровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» в г. Мариинске, г. Киселевске и р.п. Яшкино переходят на новый режим работы. Теперь клиенты могут посетить офис с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 (без перерыва), выходные дни субботу и воскресенье.

Более подробную информацию по режиму работы, по услугам и продуктам можно узнать в офисе Россельхозбанка по адресу г. Мариинск, ул. Пролетарская, 7, тел. 8(384-43)5-22-10, г. Киселевск, ул. Коваленко,10, тел. 8(384-64) 2-11-62, р.п. Яшкино, ул. Суворова, 1, тел. 8(384-55) 5-00-37 или на официальном сайте банка www.rshb.ru.

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