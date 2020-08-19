Кемеровский парашютист установил рекорд на чемпионате России. Фото: Пресс-служба АПК

Парашютист из Кемерова Сергей Романюк установил национальный рекорд на проходящем в Кузбассе чемпионате России по парашютному спорту. Он совершил самый лучший прыжок на дальность.

Рекорд был установлен спортсменом в дисциплине «купольное пилотирование», результат прыжка на дальность составил 155 метров 42 сантиметра.

Напомним, что чемпионат проходит на аэродроме «Танай» в Промышленновском районе. Задача спортсмена, который выполняет прыжок на дальность, - пролететь на раскрытом куполе через специальные надувные ворота - буйки, задеть ногой поверхность воды и как можно дальше приземлиться. При этом скорость движения спортсмена достигает 150-170 километров в час.

- Рекорд России кемеровский парашютист Сергей Романюк установил уже в первый день соревнований, через пару часов после первого подъема, во втором туре, - рассказали в администрации правительства Кузбасса.

Напомним, что чемпионат России по купольному пилотированию проходит с 18 по 23 августа. В его программе значатся прыжки на дальность, точность, скорость и многоборье.