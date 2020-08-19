За полгода в Кузбассе пропали 248 детей

За полгода в Кузбассе пропало 248 детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе за первое полугодие 2020 года пропали 248 детей. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Как рассказали в ведомстве, за шесть месяцев подразделениями следственного управления было зарегистрировано 242 сообщения о безвестном исчезновении несовершеннолетних. По ним разыскивались 248 детей, в том числе 89 малолетних. При этом 29 человек - это воспитанники детских социальных учреждений.

- Местонахождение всех пропавших детей установлено, один ребенок погиб, - сообщили в ведомстве. - По результатам рассмотрения сообщений о безвестном исчезновении несовершеннолетних в анализируемом периоде возбуждено четыре уголовных дела.

Если говорить о возрасте пропавших, то из 248 детей 159 - в возрасте от 14 до 18 лет, 89 - до 14 лет. Местонахождение 195 детей было установлено в первые сутки с момента регистрации сообщения о преступлении, 49 - в период от двух до трех суток, от 4 до 10 суток установлено местонахождение четырех пропавших.