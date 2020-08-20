На набережной Томи в Кемерове произошел пожар. Фото: Инцидент Кемерово/ vk.com

Вечером в среду, 19 августа, на набережной Томи в Кемерове произошел пожар. Фотографиями в социальных сетях поделились очевидцы произошедшего.

Инцидент произошел на набережной в Кировском районе, которую капитально отремонтировали в 2018 году. Возгорание произошло недалеко от скейт-парка, в небольших лестных зарослях. Судя по кадрам, горожан происходящее не смущало: дети продолжали кататься, а случайные прохожие – фотографироваться на фоне неожиданного зарева.

-Пожар рядом со скейтпарком на Набережной Кировского района в 17.00, - уточнил время происходящего автор снимков.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать загоревшийся мусор.