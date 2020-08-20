Вернется ли лето в Кузбасс Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 18 августа, был самый теплый день на неделе, и многих жителей волнует вопрос – вернется ли в Кузбасс лето. Прогноз на ближайшие дни пока неблагоприятный, однако, в перспективе погода может неожиданно удивить.

По прогнозам синоптиков Кемеровского гидрометцентра, в четверг, 20 августа, по области ожидается +22…+27 градусов, но с дождями. Грозами и порывами ветра до 18 метров в секунду. В пятницу будет прохладней, +20…+25 градусов, и пройдут дожди. Географическим соседям повезло еще меньше. Например, по прогнозам Российского гидрометцентра, в Иркутской области 20 августа уже прогнозируются заморозки до 0…-2 градусов.

Куда оптимистичней смотрят на погоду интернет-сервисы. Так, после продолжительных дождей в течение месяца портал gismeteo обещает 16 сентября аж +28 градусов! Так что, возможно. Лето все-таки, пусть и ненадолго, вернется в Кузбасс.