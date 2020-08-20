Фура опрокинулась на бок на кузбасской трассе. ФОТО: кадр видео vk.com, "ЧП Ленинск-Кухнецкий", Роман Сарапулов

Грузовой автомобиль, лежащий в кювете, сняли на видео очевидцы. Видео с последствиями аварии появилось в социальных сетях.

Утром 20 августа в социальных сетях появилось видео, на котором очевидцы запечатлели последствия дорожно-транспортного происшествия. Камера зафиксировалаа грузовой автомобиль, который вылетел в проезжей части и теперь лежит вверх колесами в кювете. Рядом стоит легковой автомобиль, а также несколько человек. Судя по всему, водитель не получил в аварии серьезных травм

- По трассе «Ленинск-Кузнецкий - Новосибирск», - сообщает автор видео, ставший невольный очевидцем последствий ДТП.

В настоящее время устанавливаются причины, которые могли привести к дорожно-транспортному происшествию, а также уточняется состояние водителя, управлявшего грузовым автомобилем.