Стали известны подробности пожара на набережной в Кемерове

Появились подробности пожара, который произошел на набережной Томи в Кемерове в среду, 19 августа. Пламя охватило площадь в 200 квадратных метров.

Напомним, что инцидент произошел на набережной Кировского района около 17.00. Возгорание случилось недалеко от скейт-парка, в небольших лесных зарослях.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о произошедшем поступил в диспетчерскую в 17.30, около 17.39 возгорание удалось полностью ликвидировать.

– Сгорел мусор на площади 200 квадратных метров. Огонь был ликвидирован усилиями семи сотрудников МЧС и двух единиц техники, – сообщили в пресс-службе ведомства.