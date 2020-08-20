Еще двое пациентов с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще два пациента, у которых врачи ранее диагностировали коронавирус, скончались в Кузбассе. Теперь общее число случаев с летальным исходом среди пациентов с COVID-19 достигло 42 человек.

Среди пациентов с коронавирусом в Кузбассе на утро 20 августа зафиксированы два новых случая летального исхода.

- У мужчины 1955 года рождения из Новокузнецка на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, у мужчины 1940 года рождения из Кемерова двусторонняя полисегментарная пневмония протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы., - сообщает оперативный штаб Кузбасса.

Отметим также, что на утро 20 августа число заболевших коронавирусом увеличилось еще на 93 человека и достигло 5491. Из них 1701 находятся в инфекционных стационарах региона, а 3748 уже выписаны из больниц. О последних 76 случаях выздоровления стало известно на утро 20 августа.