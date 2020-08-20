93 новых случая коронавируса выявили в Кузбассе за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе за минувшие сутки выявили еще 93 случая заболевания коронавирусом. сводку на утро 20 августа опубликовал оперативный штаб области.

Также стало известно, что 76 пациентов выписаны из больниц - тест показал, что они выздоровели и не представляют опасности для окружающих. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 3748 человек.

К сожалению, за минувшие сутки еще двое пациентов скончались. У мужчины 1955 года рождения из Новокузнецка на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, а у мужчины 1940 года рождения из Кемерова двусторонняя полисегментарная пневмония протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы.

- Итого в инфекционных больницах Кузбасса находится 1701 больной коронавирусом, - добавили в оперштабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции - 6496 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По особому расписанию: минобрнауки Кузбасса рассказал о занятиях в новом учебном году

В министерстве образования и науки Кузбасса рассказали, как будут проходить занятия в новом учебном году. Они будут выстроены с учетом всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора.( подробности)

В Кузбассе 16 беременных и пять родильниц инфицированы коронавирусом

В Кузбассе инфицированными коронавирусом оказались 16 беременных женщин и пять рожениц. Заболевание протекало у них в легкой форме. (подробности)

В Кемерове в трех районах прошли масочные рейды

В Кемерове за вторник, 18 августа, в трех районах прошли масочные рейды. По результатам проверок контролеры составили 15 протоколов на нарушителей. (подробности)

С 19 августа в Кузбассе восстанавливается движение пригородных поездов

В Кузбассе с 19 августа восстанавливается движение пригородных поездов. К своему прежнему расписанию вернутся девять электричек. (подробности)