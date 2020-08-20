Какой город лидирует по числу новых заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще 93 новых случая заболевания коронавирусом выявили медики за минувшие сутки в Кузбассе. Больше трети всех заболевших являются жителями областного центра.

Из 93 новых заболевших COVID-19 в Кузбассе 33 являются жителями областного центра - такие данные предоставил областной межведомственный штаб. Всего же с начала пандемии в Кемерове выявили 1337 случаев заболевания.

На втором месте по числу новых заболевших находится Ленинск-Кузнецкий: здесь коронавирус обнаружили у 13 человек. В общей сложности тут 84 заболевших с начала пандемии.

В Междуреченске на утро 20 августа пациентов с коронавирусной инфекцией стало на 12 больше. В общей сложности число заболевших составляет 863 человека.

В Новокузнецке врачи выявили 10 новых пациентов с COVID-19. Всего же здесь 1227 заболевших.

У семи жителей Анжеро-Судженска тесты на коронавирус оказались положительными на утро 20 августа. По три новых заболевших в Полысаеве и Ленинск-Кузнецком муниципальном округе.

По два человека заболели коронавирусом в Мариинском муниципальном округе и Березовском.

В Осинниках, Юрге, а также Гурьевском, Кемеровском, Новокузнецком, Тяжинском, Чебулинском и Яйском муниципальных округах по одному новому пациенту с коронавирусом.