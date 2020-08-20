Россельхозбанк запустил новый карточный продукт «СВОЯ карта», предлагающий дополнительные преимущества по привилегиям.

«Мы рады представить новый базовый комплексный карточный продукт, отвечающий потребностям каждого нашего клиента. СВОЯ карта содержит максимально выгодные условия обслуживания, в частности, возможность выбрать дополнительные привилегии с кэшбэком на все товары и услуги до 15%», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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