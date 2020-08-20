Сколько автобусных маршрутов останется в Заводском районе Новокузнецка Фото: Екатерина РОМАНОВА

Уже с 18 ноября в Новокузнецке начнет действовать новая транспортная схема. Стало известно, сколько автобусных маршрутов будет действовать в Заводском районе города.

На сегодняшний день в Заводском районе Новокузнецка действует 16 автобусных маршрутов: №7, 9, 9а, 11, 14, 15, 16, 24, 35, 35а, 47, 47а, 71, 89, 91, 345. При этом некоторые из них связывают сразу несколько районов города. Однако с 18 ноября количество маршрутов сократится вдвое - речь об этом шла на встрече администрации Заводского района и управления по транспорту и связи с жителями района. Согласно новой схеме, останется лишь восемь автобусных маршрутов:

- № 11 - круговой маршрут с выполнением отдельных рейсов до поселка Телеуты;

- № 17 - от 13-го микрорайона до улицы Веры Соломиной;

- № 18 - от 18-го квартала до шлакового отвала;

- № 24 - ВГСЧ - 18-й квартал;

- № 25 - 18-й квартал - левый берег;

- № 89 - «Молодость Запсиба» - улица Чернышева - Верхняя Островская - ЦВТИ;

- № 91 - 18-й квартал - улица Космонавтов;

- № 345 - трест КМС - Абашево.

Кроме того, есть вероятность, что будет запущен новый троллейбусный маршрут, который соединит проспект Октябрьский и 13-й микрорайон.

- Оплата за проезд будет производиться с помощью транспортных и банковских карт, также предусматривается возможность наличного расчета, - сообщает пресс-служба УТиС города Новокузнецка. - В новой транспортной схеме не предусмотрена работа кондукторов. Вместо них на линию выйдут контролеры, наделенные полномочиями составлять протоколы об административных нарушениях за неоплаченный проезд в общественном транспорте.