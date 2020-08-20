Кузбассовец 20 лет проходил с пулей в животе Фото: Иван ВИСЛОВ

Сюрпризом для врачей оказались результаты обследования одного из пациентов Кузбасской клинической больницы имени Беляева. Как оказалось, в течение 20 лет мужчина прожил с пулей в животе.

Один из жителей Кузбасса обратился в отделение сосудистой хирургии из-за того, что у него несколько месяцев назад начались боли в ноге. Он ходил, хромая, и с каждым днем боли лишь усиливались. В конце концов из-за этого нарушился сон. Врачи назначили обследование и операцию.

- В операционной мы увидели, что задача усложняется. Помимо бифуркационного аорто-бедренного протезирования нам придется удалять инородный предмет, - рассказал Роман Хачатурьян, сердечно-сосудистый хирург Кузбасской клинической больницы имени Беляева. - У пациента в животе оказалась пуля. «Поселилась» она в районе подвздошных сосудов слева и «живет» с пациентом почти 20 лет.

Пуля на снимке. ФОТО: пресс-служба Кузбасской клинической больницы имени Беляева.

Как оказалось, мужчина получил ранение еще в 1991 году, и с тех пор пуля находилась в брюшной полости. Для того чтобы избежать каких-либо осложнений и ухудшения состояния, врачи удалили инородный предмет.

Операция по удалению пули и аорто-бедренному протезированию прошла успешно. Пациент чувствует себя хорошо, после выписки из больницы он находится дома.