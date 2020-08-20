Худощавого мужчину с зелено-карими глазами разыскивают в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

В Кузбассе развернуты поиски 39-летнего жителя города Прокопьевска. О его местонахождении ничего неизвестно с 15 августа.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда, сотрудники полиции разыскивают 39-летнего Юрия Лусникова, жителя Прокопьевска. На сегодняшний день известно, что 15 августа он ушел из дома в неизвестном направлении и с тех пор не выходил на связь с родными, а его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зелено-карие.

В день исчезновения был одет в темно-синюю кофту, темно-синие джинсы, черные кроссовки с белой подошвой.

Если вам известно местонахождение Юрия Лусникова или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.