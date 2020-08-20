Ребенок выпил бензин во дворе своего дома в Кузбассе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Оставленная во дворе бутылка с бензином стала причиной отравления маленького ребенка в Кузбассе. Сейчас малыш находится в Кемеровской областной детской клинической больнице.

Опасности могут подстерегать маленького ребенка где угодно, ведь у малышей нет четкого понимания, что можно делать, а чего нельзя. Так случилось и с малышом, который проживает в одном из домов Кузбасса.

Мальчик играл во дворе частного дома, когда заметил бутылку. Он решил посмотреть, что в ней, попробовал. А потом оказалось, что малыш выпил бензин.

- Была организована бригада санавиации, и ребеночка доставили к нам в больницу, рассказала врач анестезиолог-реаниматолог КОДКБ Евгения Петрова. - Отравление бензином вызывает такое осложнение, как бензиновая пневмония. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии, но оно стабильно, жизни малыша ничего не угрожает.

Также Евгения Петрова напомнила родителям о том, что им следует быть предельно осторожными и не оставлять опасные предметы и жидкости в пределах досягаемости детей.