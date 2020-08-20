Сергей Цивилев проведет двухчасовую прямую линию с жителями. Фото: Пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проведет с жителями области прямую линию, во время которой ответит на все интересующие вопросы. Общение будет длиться два часа.

Прямая линия состоится в четверг, 27 августа. Она будет транслироваться в эфире телеканалов «Кузбасс 1» и «Россия 24», а также на личной странице губернатора в Instagram и на Youtube-канале «Цивилев. Live». В Telegram-канале «Цивилев. Live» будет вестись текстовая трансляция.

Организаторы отмечают, что задать вопрос главе региона можно заранее - через платформу «Кузбасс онлайн» на сайте или в одноименном мобильном приложении. Сбор вопросов стартовал сегодня, 20 августа, и завершится с окончанием прямой линии.

Отметим, что за вопросы можно будет голосовать. На те, которые наберут наибольшее количество голосов, губернатор ответит в ходе прямой линии. Ответы на не прозвучавшие в эфире вопросы будут размещены на платформе «Кузбасс онлайн».