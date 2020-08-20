Россельхозбанк победил в двух номинациях премии «Дилер года»

АО «Россельхозбанк» стал победителем в двух из восьми номинаций XVIII ежегодного национального конкурса «Дилер года» (The Best Dealer & Desk Awards), который проводят Московская международная валютная ассоциация совместно с Содружеством профессионалов финансового рынка. Еще в одной номинации Банк занял второе место.

По результатам голосования Россельхозбанк занял первое место в номинации «Лучший Банкнотный Деск 2019 года».

В номинации «Лучший Банкнотный Дилер 2019 года» сразу два представителя Россельхозбанка заняли призовые места. Жюри конкурса были отмечены заместитель начальника управления торговых операций на финансовых рынках Россельхозбанка Светлана Мирошниченко (она стала победителем в номинации «Лучший банкнотный дилер 2019 года»), а также главный специалист отдела банкнотных операций и торговли драгоценными металлами Виктор Шетцель. Он занял второе место в той же категории.

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