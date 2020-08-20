Кемеровчане замаскировали 40 килограммов масла под мусор и украли его Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Двое жителей Кемерова решили, что могут получать от предприятия, где работают, намного больше, чем просто зарплату. И украли 40 килограммов масла.

Весной 2020 года на одном из предприятий Кемерова произошло ЧП. Здесь неизвестные украли масло. А потом выяснилось, что прежде чем совершить преступление, злоумышленники, которые, кстати, были сотрудниками этого же предприятия, разработали план. Они замаскировали коробки со сливочным маслом под мусор, а потом вывезли их за территорию предприятия. Позже подельники продали масло горожанам.

Предприятию был причинен немалый ущерб - порядка 20 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, представитель службы безопасности обратился за помощью в полицию, и вскоре стражи порядка установили личности обоих злоумышленников, похитивших масло.

- В настоящее время собранные материалы направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания пять лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.