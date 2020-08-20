Сколько будут доплачивать кузбасским учителям за классное руководство Фото: Евгения ГУСЕВА

Учителя кузбасских школ с 1 сентября будут получать новые доплаты за классное руководство. При этом к региональной мере поддержки добавится федеральная.

В настоящее время во всех школах Кузбасса учителя получают по 3 тысячи рублей в качестве премии за классное руководство. Теперь же к этой выплате добавят еще по 5 тысяч рублей в рамках федеральной программы поддержки, утвержденной Министерством просвещения России. Таким образом, премия составит 8 тысяч рублей ежемесячно.

- Это важное и своевременное решение, серьезная помощь классным руководителям. Она дополнит региональные меры поддержки учителей, которые уже действуют в Кузбассе, - сказал Сергей Цивилев.

Также губернатор отметил, что ежегодно из бюджета области направляется более 930 миллионов рублей на различные стимулирующие выплаты учителям. Например, в качестве доплат молодым специалистам и опытным наставникам. Все это повышает престижность профессии учителя, помогает привлечь в школы квалифицированных специалистов и повысить качество образования.

Отметим также, что, помимо новой льготы, в регионе сохраняются и все остальные стимулирующие выплаты для работников образования. Это ежемесячная спецвыплата в размере 5700 рублей наставникам молодых учителей, выплата в размере 8 тысяч рублей педагогическим и медицинским работникам образовательных учреждений, которые являются молодыми специалистами.