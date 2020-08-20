Скоростной добычей угля в Кузбассе займутся роботы Фото: Екатерина РОМАНОВА

В скором времени заниматься скоростной добычей угля в Кузбассе будут роботизированные шагающие модули. Этот проект вошел в комплексную научно-техническую программу Научно-образовательного центра «Кузбасс».

Кузбасс – угольный регион, поэтому многие разработки ученых связанны именно с угольно отраслью. Так, благодаря научно-технической программе НОЦ «Кузбасс» ученые Института угля разработали роботизированный шагающий модуль, который востребован не только у нас в регионе, но и на ведущих угледобывающих компаниях России, Индии и Грузии. Он необходим для эффективной добычи полезных ископаемых подземным способом и скоростной проходки подземных горных выработок большого сечения. Сейчас это действующий макетный образец, но в скором времени его начнут изготавливать – четырехстороннее соглашение об этом уже подписано.

- Экспериментальный образец – это первый практический шаг по формированию в Кузбассе межрегионального промышленного кластера производителей горно-шахтного оборудования, создаваемого Ассоциацией машиностроителей Кузбасса совместно с региональным Министерством промышленности, - отметили в пресс-службе Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН.